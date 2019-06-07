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      Вакарчук озвучив своє ставлення до замороження конфлікту на Донбасі

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      Заморожування ситуації на Донбасі може бути проміжним етапом у врегулюванні, – Вакарчук
      Заморожування ситуації на Донбасі може бути проміжним етапом у врегулюванні, – Вакарчук / Getty images

      Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що припинення вогню та заморожування ситуації на Донбасі може бути проміжним етапом у врегулюванні.

      В основі сценарію по поверненню окупованого Донбасу під контроль України є успішний розвиток контрольованих територій, сказав він "Інтерфаксу".

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      Однак для цього, за словами Вакарчука, "необхідно припинити вогонь".

      Реалістичний сценарій повернення Донбасу починається зі створення квітучого саду на контрольованій території. А для цього потрібно, щоб по ньому припинили стріляти "Гради", – зазначив лідер "Голосу".

      Вакарчук вважає, що заморожування конфлікту і припинення вогню може стати проміжним етапом врегулювання.

      "Безумовно. Щоб починати активно будувати, потрібно, щоб танки не стріляли", – сказав він, вдповідаючи на це запитання.

      Лідер "Голосу" зазначив, що мінські домовленості повинні були стати інструментом, який дозволив би зробити "домашню роботу" з розвитку підконтрольних уряду територій.

      Моя претензія до попередньої влади в тому, що вона не виконала свою домашню роботу,
      – додав Вакарчук.

      Окрім того, лідер "Голосу" переконаний, що треба робити все для того, аби війна закінчилась якомога швидше на сприятливих для України умовах. Однак ті, хто розповідають про точний спосіб її завершення, говорять неправду.

      Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Наразі до партії "Голос" входять лише 8 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

      blog_ava
      "Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Святослав Вакарчук Партія Голос Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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