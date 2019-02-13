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      Тайное богатство Ляшко: какие элитные поместья прячет кандидат в президенты

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      Недвижимость Олега Ляшко - имения Ляшко, кандидата в президенты Украины 2019
      Что известно о недвижимости Олега Ляшко? / Колаж 24 каналу

      Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко никогда не имел собственного бизнеса, однако, обладает впечатляющими доходами. 24 канал продолжает серию публикаций об имениях украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины. В этом материале читайте о недвижимости Олега Ляшко.

      Лидер "Радикальной партии" во второй раз баллотируется на пост президента Украины. В 2014 году он набрал 8,3% голосов, однако тогда победу одержал Петр Порошенко. 21 января 2018 года политик снова подал документы в ЦИК для регистрации на выборах, которые состоятся 31 марта.

      Читайте также: Кто такой Олег Ляшко: биография кандидата в президенты

      Недвижимость Ляшко

      В декларации за 2017 год указано, что радикал является владельцем дома, площадью 550 квадратных метров, и земельного участка, общей площадью более 0,6 гектара. Политик приобрел эту недвижимость в поселке Козине Киевской области за 15 миллионов гривен. Там же он арендовал часть жилого дома.

      ляшко будинок
      Дом Ляшко в Козине

      Имение спрятано за высоченным забором, высотой минимум два метра, и строго охраняется.

      маєток ляшка
      Двухметровый забор возле дома Ляшко в Козине

      В частности, у Ляшко есть отдельный дом, где он принимает журналистов. В 2014 году он показал его телеканалу ICTV и заявил, что потратил на него последние деньги. Однако по сей день этот объект не указан в декларации. Что интересно, особняк записан с самого начала на младшую сестру жены Ляшко – Лолиту Федотову.

      будинок ляшка
      Дом Ляшко, который он показал журналистам

      будинок ляшка
      Возле поместья "радикала" есть домик для охраны

      будинок ляшка
      Подворье лидера "Радикальной партии"

      В собственности Ляшко есть шесть земельных участков в Княжичах, Киевской области, а также квартира, площадью почти 100 квадратных метров, в Киеве.

      Фото из элитного жилья Олега Ляшко:

      Жена Ляшко Росита Сайранен владеет земельным участком на 605 квадратных метров в столице Украины. А также дачным домом в Киеве на 296 квадратных метров и безвозмездно пользуется летней кухней в Малой Александровке на Киевщине на 63 квадратных метра.

      Ляшко дім
      Роскошная мебель в доме Ляшко

      будинок ляшка
      Элитная люстра в имении политика

      Миллионы мамы Ляшко

      Что удивляет – так это состояние матери Ляшко Любви. Команда программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" в своем расследовании выявила, что женщина со скромной пенсией смогла в 2008 году купить 13 земельных участков под Киевом, три квартиры в сердце столицы и трехкомнатную квартиру подальше от центра.

      В этом же году Любовь Ляшко бесплатно получил от Вышгородской райгосадминистрации два гектара земли. Которые были разбиты на мелкие участки и проданы под застройку. А в Броварском районе Киева она является владелицей еще шести земельных участков.

      земля ляшко
      Мама Ляшко является владелицей шестерых земельных участков под Киевом

      В 2012 году мать Ляшко приобрела три элитных квартиры площадью 100 квадратных метров каждая, в столичной новостройке. За эти объекты женщина отдала около миллиона долларов. Однако через год она продала все три квартиры.

      Еще 2,4 миллиона гривен Любовь Ляшко потратила в 2017 году на покупку квартиры, площадью 77 квадратных метров, и 14-метровое место для машины.

      мама ляшко
      В 2017 году женщина приобрела квартиру за 2,4 миллиона гривен

      Какие главные даты выборов президента Украины 2019?
      Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля. Украинцы в седьмой раз будут выбирать главу государства. Согласно Конституции избранный президент пробудет в должности не менее 5 лет.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины ЦИК Недвижимость кандидатов в президенты Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Публикации Радикальна партія е-декларирование Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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