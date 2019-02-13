Тайное богатство Ляшко: какие элитные поместья прячет кандидат в президенты

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко никогда не имел собственного бизнеса, однако, обладает впечатляющими доходами. 24 канал продолжает серию публикаций об имениях украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины. В этом материале читайте о недвижимости Олега Ляшко.

Лидер "Радикальной партии" во второй раз баллотируется на пост президента Украины. В 2014 году он набрал 8,3% голосов, однако тогда победу одержал Петр Порошенко. 21 января 2018 года политик снова подал документы в ЦИК для регистрации на выборах, которые состоятся 31 марта.

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Недвижимость Ляшко

В декларации за 2017 год указано, что радикал является владельцем дома, площадью 550 квадратных метров, и земельного участка, общей площадью более 0,6 гектара. Политик приобрел эту недвижимость в поселке Козине Киевской области за 15 миллионов гривен. Там же он арендовал часть жилого дома.



Дом Ляшко в Козине

Имение спрятано за высоченным забором, высотой минимум два метра, и строго охраняется.



Двухметровый забор возле дома Ляшко в Козине

В частности, у Ляшко есть отдельный дом, где он принимает журналистов. В 2014 году он показал его телеканалу ICTV и заявил, что потратил на него последние деньги. Однако по сей день этот объект не указан в декларации. Что интересно, особняк записан с самого начала на младшую сестру жены Ляшко – Лолиту Федотову.



Дом Ляшко, который он показал журналистам



Возле поместья "радикала" есть домик для охраны



Подворье лидера "Радикальной партии"

В собственности Ляшко есть шесть земельных участков в Княжичах, Киевской области, а также квартира, площадью почти 100 квадратных метров, в Киеве.

Фото из элитного жилья Олега Ляшко:

Жена Ляшко Росита Сайранен владеет земельным участком на 605 квадратных метров в столице Украины. А также дачным домом в Киеве на 296 квадратных метров и безвозмездно пользуется летней кухней в Малой Александровке на Киевщине на 63 квадратных метра.



Роскошная мебель в доме Ляшко



Элитная люстра в имении политика

Миллионы мамы Ляшко

Что удивляет – так это состояние матери Ляшко Любви. Команда программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" в своем расследовании выявила, что женщина со скромной пенсией смогла в 2008 году купить 13 земельных участков под Киевом, три квартиры в сердце столицы и трехкомнатную квартиру подальше от центра.

В этом же году Любовь Ляшко бесплатно получил от Вышгородской райгосадминистрации два гектара земли. Которые были разбиты на мелкие участки и проданы под застройку. А в Броварском районе Киева она является владелицей еще шести земельных участков.



Мама Ляшко является владелицей шестерых земельных участков под Киевом

В 2012 году мать Ляшко приобрела три элитных квартиры площадью 100 квадратных метров каждая, в столичной новостройке. За эти объекты женщина отдала около миллиона долларов. Однако через год она продала все три квартиры.

Еще 2,4 миллиона гривен Любовь Ляшко потратила в 2017 году на покупку квартиры, площадью 77 квадратных метров, и 14-метровое место для машины.



В 2017 году женщина приобрела квартиру за 2,4 миллиона гривен

Какие главные даты выборов президента Украины 2019?

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля. Украинцы в седьмой раз будут выбирать главу государства. Согласно Конституции избранный президент пробудет в должности не менее 5 лет.

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