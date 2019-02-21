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      Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію

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      Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію
      Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію / Kane County Chronicle

      У Відні розслідують справу відмивання сотень мільйонів доларів з українських банків-банкрутів. Серед 30-ти підозрюваних, що проходять у справі, є українці, проте імена не називаються.

      У злочинних схемах фігурує приватний австрійський банк – Meinl Bank, йдеться на сайті DW.

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      Через нього незаконно вивели в офшори майже 400 мільйонів доларів та 75 мільйонів євро українських вкладників. Гроші відправляли за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів.

      Клієнтами так званої "альпійської схеми" були українські банкрути. Зокрема, з "Південкомбанку" вивели 38 мільйонів доларів, з "Терра Банку" – 40 мільйонів доларів, з VAB-Банку – 39,5 мільйона, з "Міського комерційного банку" – 62 мільйони євро, з "Київської Русі" – 44 мільйони доларів, з "Дельта Банку" – 99 мільйонів доларів.

      Як працювала схема з виведення коштів? Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стали кошти на рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит. Зрештою, кредит не повертався і "гарантійні" кошти з рахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Банки Австрія
      Джерело: 24 канал
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