Украинские банки-банкроты выводили деньги в оффшоры через Австрию

В Вене расследуют дело отмывания сотен миллионов долларов из украинских банков-банкротов. Среди 30-ти подозреваемых, проходящих по делу, есть и украинцы, однако имена не называются.

В преступных схемах фигурирует частный австрийский банк – Meinl Bank, говорится на сайте DW.

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Через него незаконно вывели в оффшоры почти 400 миллионов долларов и 75 миллионов евро украинских вкладчиков. Деньги отправляли по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов.

Клиентами так называемой "альпийской схемы" были украинские банкроты. В частности, из "Пивденкомбанка" вывели 38 миллионов долларов, из "Терра Банка" – 40 миллионов долларов, из "VAB–Банка" – 39,5 миллиона, из "Городского коммерческого банка" – 62 миллиона евро, из "Киевской Руси" – 44 миллиона долларов, из "Дельта Банка" – 99 миллионов долларов.

Как работала схема по выводу средств?

Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов стали средства на счетах украинского банка в иностранном банке, который предоставлял кредит. В конце концов, кредит не возвращался и "гарантийные" средства со счета перечислялись другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.