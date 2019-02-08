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      Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку

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      Як швидко і зручно обміняти валюту
      Як швидко і зручно обміняти валюту / politeka

      Українці можуть купувати і продавати валюту онлайн. Таке нововведення — частина програми валютної лібералізації, розробленої Нацбанком.

      Залип вранці в телефоні, усі новини та фейсбук прочитав, то ж почав тицяти по різних програмах. Заліз в оновлений мобільний додаток свого банку (до якого в мене картка зарплатна прив'язана). Клацав там, дивився, що ж такого оновили в програмі і випадково купив 100 євро.

      Чесно, я не був готовий до того, що це можна зробити настільки просто. Думав лише протестувати функцію, але тепер, виявляється, купити валюту онлайн можна буквально у два кліки, сидячи дома.

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      А все тому, що наш фінансовий регулятор, Нацбанк, нарешті скасував обмеження на валютному ринку, які дісталися ще від Радянського Союзу, де долар офіційно коштував 62 копійки, але на чорному ринку – 3 рублі. Від тоді чорний ринок квітне в Україні, хіба що ті спортивні хлопці, які тусили біля ринків й вигукували "рублі, марки, долари" десь в 2005-му, здається, пересіли до утеплених обмінних пунктів. А третина з тих "точок", до речі, нині в Україні незаконні.

      На щастя, вже не треба йти до обмінників, нести готівку, ризикуючи отримати фальшиву валюту. Тепер це можна робити онлайн, що дійсно зручно! Наприклад, отримуєш зарплатню в гривнях, але побоюєшся інфляції й зберігаєш накопичення у доларах – тепер одним кліком переводиш свою зарплату в долари.

      Раніше, коли їздив за кордон йшов до банкомата, знімав гривні з картки, відстоював з ними чергу до банківської каси, питав чи є в наявності валюта – а була не завжди! Якщо пощастить – міняв гривні на євро і носився з ними, побоюючись, що в мене їх поцуплять чи в дорозі загублю, перекладаючи з кишені до кишені.

      Тепер це можна зробити абсолютно безкоштовно зі свого смартфона. Потрібен мобільний додаток банку, а в ньому кілька карток – основна гривнева, а додаткові можеш обирати: хочеш єврова, хочеш доларова. А можуть будути ваші кошти й віртуальними – в інтернеті чи іноземних магазинах будеш розраховуватися PayPass. А при бажанні мати фізичне втілення валютної картки потрібно просто її замовити, й за два тижні зроблять пластик. Цивілізація, що тут скажеш!

      Певен, мине рік-два й валютні обмінники зникнуть з наших вулиць, а тодішня молодь взагалі і не знатиме хто такі "валютчики", як нинішня молодь не знає, хто такі ті фарцовщики. Адже до хорошого дуже швидко звикаєш, як звикли ми до мобільного 4G інтернету. Незабаром, буде в нас так само і з обіном валюти – з предмету пост-радянського фетишу валюта перетвориться для нас лише у зручний інструмент розрахунків, як це відбувається в усьому цивілізованому світі.

      Єдине від чого мені стає сумно, що зміни на краще в нашій країні відбуваються настільки повільно.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Гроші Публікації Новини політики Банки Валюта
      Джерело: 24 Канал
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