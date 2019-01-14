На яку суму вивели нерухомості під час ліквідації "дочки" російського ВТБ Банку

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб з'ясували, що під час ліквідації "ВТБ Банку" в установі здійснювали незаконну перереєстрацію права власності на нерухомість.

Зокрема, йдеться про виведення нерухомості на суму понад 105 мільйонів гривень.

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Як інформує прес-служба Фонду, вдалось з'ясувати, що 46 одиниць нерухомості, які перебували на балансі банку з 2015 року, просто щезли з його активів.

Згодом стало відомо, що ці об'єкти були перереєстровані державним реєстратором на фізичну особу на підставі додаткового рішення райсуду Дніпропетровська.

У Фонді гарантування вкладів ці дії називають шахрайськими.

Відомо, що у 2014 році на баланс банку було взято 311 квартир і об'єктів комерційної нерухомості на підставі договорів іпотеки. Впродовж наступних трьох років усі, окрім згаданих вище 46, були продані.

Саме ці нереалізовані 46 об'єктів нерухомості залишалися на балансі на момент входження в банк тимчасової адміністрації.

Що відомо про "ВТБ банк" в Україні?Це українська "дочка" однойменного російського державного банку.



27 листопада НБУ визнав "ВТБ банк" неплатоспроможним, причиною стали проблеми з ліквідністю банку, до яких призвів арешт його активів.



18 грудня 2018 року Національний банку України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії "ВТБ Банку".