В Україні набули чинності нові правила обміну валют

З 1 січня 2019 року вступають у дію нові правила валютно-обмінних операцій. Відтепер банки зможуть оформлювати квитанції у електронному вигляді, а також зберігати відповідні документи в електронній формі.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Також Національний банк надасть можливість банкам та фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Клієнти зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти за допомогою платіжних пристроїв. Для цього банкам та фінансовим установам потрібно вдосконалити програмне забезпечення апаратів.

До того ж, у 2019-му банки та фінансові установи отримають можливість оформлювати звітну документацію з валютно-обмінних операцій у вигляді електронного документа.

Який курс валют буде у 2019 році?

На 2019 рік курс долара в Україні прогнозують на рівні 29,4 грн. Такі цифри заклав Кабінет Міністрів у бюджеті на 2019 рік. Водночас експерти зазначають, що цього року курс валют в Україні традиційно залежатиме від умов зовнішньої торгівлі, співпраці з МВФ (у частині надання кредитів), а також політики НБУ.