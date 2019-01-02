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      В Україні набули чинності нові правила обміну валют

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      В Україні набули чинності нові правила обміну валют
      В Україні набули чинності нові правила обміну валют / politeka.net

      З 1 січня 2019 року вступають у дію нові правила валютно-обмінних операцій. Відтепер банки зможуть оформлювати квитанції у електронному вигляді, а також зберігати відповідні документи в електронній формі.

      Про це повідомляє прес-служба НБУ

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      Також Національний банк надасть можливість банкам та фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Клієнти зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти за допомогою платіжних пристроїв. Для цього банкам та фінансовим установам потрібно вдосконалити програмне забезпечення апаратів. 

      До того ж, у 2019-му банки та фінансові установи отримають можливість оформлювати звітну документацію з валютно-обмінних операцій у вигляді електронного документа.

      Який курс валют буде у 2019 році?
      На 2019 рік курс долара в Україні прогнозують на рівні 29,4 грн. Такі цифри заклав Кабінет Міністрів у бюджеті на 2019 рік. Водночас експерти зазначають, що цього року курс валют в Україні традиційно залежатиме від умов зовнішньої торгівлі, співпраці з МВФ (у частині надання кредитів), а також політики НБУ.  

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Банки НБУ
      Джерело: 24 Канал
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