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      В Украине вступили в силу новые правила обмена валют

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      В Украине вступили в силу новые правила обмена валют
      В Украине вступили в силу новые правила обмена валют / politeka.net

      С 1 января 2019 года вступают в действие новые правила валютно-обменных операций. Отныне банки смогут оформлять квитанции в электронном виде, а также хранить соответствующие документы в электронной форме.

      Об этом сообщает пресс-служба НБУ

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      Также Национальный банк предоставит возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. Клиенты смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты при помощи платежных устройств. Для этого банкам и финансовым учреждениям нужно усовершенствовать программное обеспечение аппаратов.

      К тому же, в 2019-м банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию с валютно-обменных операций в виде электронного документа.

      Какой курс валют будет в 2019 году?
      На 2019 год курс доллара в Украине прогнозируют на уровне 29,4 грн. Такие цифры Кабинет Министров заложил в бюджете на 2019 год. Вместе с тем эксперты отмечают, что в этом году курс валют в Украине традиционно будет зависеть от условий внешней торговли, сотрудничества с МВФ (в части предоставления кредитов), а также политики НБУ.

      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта НБУ Банки
      Источник: 24 Канал
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