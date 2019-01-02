В Украине вступили в силу новые правила обмена валют

С 1 января 2019 года вступают в действие новые правила валютно-обменных операций. Отныне банки смогут оформлять квитанции в электронном виде, а также хранить соответствующие документы в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Также Национальный банк предоставит возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. Клиенты смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты при помощи платежных устройств. Для этого банкам и финансовым учреждениям нужно усовершенствовать программное обеспечение аппаратов.

К тому же, в 2019-м банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию с валютно-обменных операций в виде электронного документа.

Какой курс валют будет в 2019 году?

На 2019 год курс доллара в Украине прогнозируют на уровне 29,4 грн. Такие цифры Кабинет Министров заложил в бюджете на 2019 год. Вместе с тем эксперты отмечают, что в этом году курс валют в Украине традиционно будет зависеть от условий внешней торговли, сотрудничества с МВФ (в части предоставления кредитов), а также политики НБУ.