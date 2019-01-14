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      На какую сумму вывели недвижимости при ликвидации "дочки" российского ВТБ Банка

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      В Украине ликвидировали "дочку" российского "ВТБ Банка"
      В Украине ликвидировали "дочку" российского "ВТБ Банка" / Getty images

      В Фонде гарантирования вкладов физических лиц выяснили, что во время ликвидации "ВТБ Банка" в учреждении осуществляли незаконную перерегистрацию права собственности на недвижимость.

      В частности, речь идет о выводе недвижимости на сумму свыше 105 миллионов гривен.

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      Как информирует пресс-служба Фонда, удалось выяснить, что 46 единиц недвижимости, которые находились на балансе банка с 2015 года, просто исчезли из его активов.

      Впоследствии стало известно, что эти объекты были перерегистрированы государственным регистратором на физическое лицо на основании дополнительного решения райсуда Днепропетровска.

      В Фонде гарантирования вкладов эти действия называют мошенническими.

      Известно, что в 2014 году на баланс банка было взято 311 квартир и объектов коммерческой недвижимости на основании договоров ипотеки. В течение следующих трех лет все, кроме упомянутых выше 46, были проданы.

      Именно эти нереализованные 46 объектов недвижимости оставались на балансе на момент вхождения в банк временной администрации.

      Что известно о "ВТБ банк" в Украине?
      Это украинская "дочка" одноименного российского государственного банка. 27 ноября НБУ признал "ВТБ банк" неплатежеспособным, причиной стали проблемы с ликвидностью банка, что привело к аресту его активов. 18 декабря 2018 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии "ВТБ Банка".

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      Теги: Новости недвижимости Мошенничество Банки Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 Канал
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