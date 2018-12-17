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      НБУ установил дополнительное основание для проведения внеплановой инспекторской проверки

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      НБУ установил дополнительное основание для проведения внеплановой инспекторской проверки
      / НБУ

      Национальный банк Украины ввел дополнительное основание для проведения внеплановой инспекторской проверки с целью усиления защиты вкладчиков.

      Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

      Национальный банк Украины установил дополнительное основание для проведения внеплановой инспекторской проверки с целью усиления защиты вкладчиков и кредиторов банков.

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      "В частности, Национальный банк будет иметь право принятия решения о проведении внепланового инспектирования в случае необходимости проверки выполнения банком установленных регулятором требований и/или ограничений", – говорится в сообщении.

      В ведомстве также сообщают, что кроме того, Национальный банк Украины определил возможность приглашения представителей объекта проверки на заседание Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем во время рассмотрения результатов проверки инспекции. Его могут запросить согласно предложению Национального банка или по ходатайству самого объекта проверки.

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      Эти изменения были внесены в Положение об организации и проведении инспекционных проверок, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 12 декабря 2018 года №136, которое вступило в силу с 15 декабря 2018 года.

      Теги: Новости Украины Банки НБУ
      Источник: 24 Канал
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