НБУ озвучив додаткову підставу для проведення позапланової перевірки банків

Національний банк України запровадив додаткову підставу для проведення позапланової інспекторської перевірки із метою посилення захисту вкладників.

Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.

Національний банк України установив додаткову підставу для проведення позапланової інспекторської перевірки із метою посилення захисту вкладників та кредиторів банків.

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"Зокрема, Національний банк матиме право прийняття рішення про проведення позапланового інспектування у разі необхідності перевірки виконання банком встановлених регулятором вимог та/або обмежень", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Національний банк України визначив можливість запрошення представників об`єкта перевірки на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем під час розгляду результатів перевірки інспекції. Його можуть запросити згідно з пропозицією Національного банку або за клопотанням самого об`єкта перевірки.

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Чинності зміни набули з 15 грудня 2018.