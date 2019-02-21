Суд отобрал у нардепа нежилой дом в Киеве

Национальный банк Украины отсудил у компании, принадлежащей внефракционному народному депутату Константину Жеваго, недвижимость в Киеве.

Иск НБУ к ООО "Инициатор-Риэлти" 30 января 2019 удовлетворил Хозяйственный суд Киева.

Читайте также: Тайное богатство Ляшко: элитные имения прячет кандидат в президенты

По решению суда с компании высчитают нежилое имущество в Киеве в счет частичного погашения задолженности банка "Финансы и Кредит".

Речь идет о нежилом доме общей площадью свыше 2550 метров квадратных на улице Кудрявской 3/5 в Киеве.

Имущество должны продать на публичных торгах по начальной цене 52 693 100 гривен.

В Госреестре указано, что среди учредителей ООО "Инициатор-Риэлти" является ПАО "Киевсоюздорпроект" и ЧАО F&C Realty, которые также связывают с нардепом Константином Жеваго.

Кто такой Константин Жеваго?Жеваго является нардепом уже шестого созыва подряд. Неоднократно входил в перечень богатейших украинцев. В апреле 2018-го авторитетное издание "Фокус" оценило его состояние примерно в 1 миллиард долларов.



В 2017-м суд уже арестовывал недвижимое имущество предприятий, связанных с Жеваго. Тогда под арест попало имущество компаний "АвтоКрАЗ", производителя шин "Росава", Токмакский кузнечно-штамповочный завод и Стахановский вагоностроительный завод.



Константин Жеваго в Верховной Раде // liga.net

Банк "Финансы и Кредит" обанкротился в 2015-ом. Временная администрация была введена в сентябре 2015-го. По данным Фонда гарантирования вкладов, на тот момент объем вкладов физлиц в банке составлял 17 миллиардов гривен, а юридических лиц – 4 миллиарда.

По информации НБУ, долг банка по рефинансированию по состоянию на середину марта 2018 года составил 6,3 миллиарда гривен.