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      Суд взыскал с олигарха Жеваго 1,5 миллиарда гривен в пользу НБУ

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      Суд взыскал с олигарха Жеваго 1,5 миллиарда гривен в пользу НБУ

      Суд принял решение взыскать с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен в пользу Национального банка.

      Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева 1 октября, пишет пресс-служба НБУ. В частности, бывший нардеп не хотел выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства о погашении кредитов.

      Интересно: Суд отобрал у Жеваго нежилой дом в Киеве

      Учитывая это, в декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. Фактически судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания процесса,
      – отметили в НБУ.

      Следовательно, суд обязал Жеваго оплатить 1,539 миллиарда гривен в пользу Нацбанка в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования.

      В то же время Жеваго отказали во встречном иске о признании недействительным договор поручительства, заключенный с Национальным банком.

      В Нацбанке добавили, что после того, как решение суда вступит в силу, сделают все возможные правовые меры для взыскания средств с олигарха.

      Сколько денег и почему Жеваго задолжал Нацбанку?В 2015 году Константин Жеваго будучи владельцем банка "Финансы и Кредит" заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров. Он взял на себя личные обязательства по погашению финансовой задолженности учреждения перед НБУ.

      17 сентября 2015 года НБУ принял решение отнести банк "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных. Сейчас общий объем задолженности банка перед Нацбанком составляет 6,75 миллиарда гривен.

      К слову, 27 сентября Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение Константину Жеваго. Его подозревают в причастности к схеме по растрате 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого он был.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Кредит НБУ Деньги Константин Жеваго
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