Специализированная антикоррупционная прокуратура не называет фамилию Жеваго. Однако ранее директор НАБУ Семен Кривонос объяснял, что они зафиксировали ряд контактов владельца принадлежащей Жеваго группы "Финансы и кредит", с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия взяточничества.

Смотрите также Оставил под стражей и залог в 75 миллионов: суд отклонил апелляцию адвокатов Князева

Что известно о подозрении Жеваго

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, или совершенные организованной группой лиц или его участником,

– заявили в САП.

Они объяснили, что Жеваго находится во Франции, где его отпустили под залог. Именно поэтому подозрение ему сообщили в рамках международной правовой помощи.

Следует заметить, если вину по статье докажут, то Живаго грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Что известно о деле Жеваго

15 мая 2023 года Председатель Верховного Суда Всеволода Князева и адвоката разоблачили "на горячем" - при получении второго транша взятки в размере 450 тысяч долларов.

Впоследствии Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное бюро расследований установили, что бизнесмен-собственник группы "Финансы и кредит" контактировал с одним из адвокатов адвокатского объединения, которое использовали для маскировки преступной деятельности в Верховном Суде.

Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена,

– считает следствие.

Зачем Жеваго мог передавать взятку в Верховный Суд

Следователи рассказали, что бизнесмен в 2002 году купил 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Через 18 лет эти компании обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть акции комбината.

Тогда суд отказал в удовлетворении требований, и уже в 2022 году апелляционный суд отменил решение и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде. В течение марта - апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 миллиона долларов (1,8 миллиона долларов - судьям Верховного Суда, остальные - как "оплата" посреднических услуг),

– заявило следствие.

Следует отметить, что уже 19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена. А меньше чем через месяц глава Верховного Суда задержан при получении второй части взятки.

Обратите внимание! Самого Константина Жеваго задержали во Франции в декабре 2022 г. по подозрению в создании механизма растраты 113 миллионов долларов. Впоследствии французский суд отказал Украине в экстрадиции Жеваго.