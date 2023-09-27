Підозрюваний вимагав та отримав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін. Хабар йому платили частинами.

Читайте також Зловживання із закупівлями на 62 мільйони: заступникам двох міністрів оголосили підозри

Подробиці інциденту на Київщині

Як встановило слідство, спочатку фігуранту заплатили тисячу доларів за рішення про витребування доказів у цивільній справі. Решту суму судді заплатили за ухвалення рішення про стягнення боргу в інтересах позивача.

Коли суддя отримував ці три тисячі доларів, детективи НАБУ спіймали його "на гарячому". Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 ("Одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище"). Покарання за неї передбачає позбавлення волі на 8 – 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

Суддя надихнувся Пшонкою

Працівники САП вручали судді підозру прямо в його квартирі. В оселі вони помітили портрет цього фігуранта в образі Юлія Цезаря.

Схожий портрет висів у будинку Віктора Пшонки. Колишній генпрокурор за часів Віктора Януковича прикрасив свою оселю дивними картинами. На одній з них він був зображений в образі римського диктатора та полководця, а на іншій – в образі французького імператора Наполеона Бонапарта.

Кадри з місця подій / Фото НАБУ



Інші випадки хабарництва в Україні