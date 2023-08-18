У НАЗК розкрили деталі

У НАЗК заявили, що обшуки відбулися у серпні 2022 року. Тоді перевіряли помешкання, яке Куртєв орендував зі своїм помічником.

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Тоді детективи НАБУ вилучили:

600 тисяч гривень;

230 тисяч доларів;

650 євро.

Повідомляють, що цей обшук відбувся у межах кримінального провадження, до якого ймовірно причетний Куртєв.

Що казав сам Куртєв

Сам Куртєв розповів, що нічого не знає про вилучені гроші, а також – помешкання, де проводили обшук. Водночас НАЗК, зокрема, за матеріалами НАБУ встановило, що Куртєв таки користувався житлом разом зі своїм помічником. Окрім того, гроші, які вилучили під час обшуку, не відповідають доходам, які Куртєв міг отримати законним способом.

Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з'ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли,

– мовиться у повідомленні.

У Запорізькій міськраді провели обшуки

Раніше Куртєв повідомив, що у Запорізькій міськраді слідчі проводять обшуки. Тоді тривали слідчі дії. Деталі пообіцяли розповісти згодом.