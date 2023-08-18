В НАПК раскрыли детали

В НАПК заявили, что обыски состоялись в августе 2022 года. Тогда проверяли квартиру, которую Куртев арендовал со своим помощником.

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Тогда детективы НАБУ изъяли:

600 тысяч гривен;

230 тысяч долларов;

650 евро.

Сообщается, что этот обыск состоялся в рамках уголовного производства, к которому, вероятно, причастен Куртев.

Что говорил сам Куртев

Сам Куртев рассказал, что ничего не знает об изъятых деньгах, а также – помещении, где проводили обыск. В то же время НАПК, в частности, по материалам НАБУ установило, что Куртев таки пользовался жильем вместе со своим помощником. Кроме того, деньги, которые изъяли при обыске, не соответствуют доходам, которые Куртев мог получить законным способом.

Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли,

– говорится в сообщении.

В Запорожском горсовете провели обыски

Ранее Куртев сообщил, что в Запорожском горсовете следователи проводят обыски. Тогда продолжались следственные действия. Детали пообещали рассказать позже.