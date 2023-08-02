1 серпня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру адвокату у підбурюванні клієнтки до підкупу прокурора Офісу Генерального прокурора.

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Що відомо про справу

За версією слідства, у квітні 2023 року адвокат в обмін за кошти він нібито мав "допомогти" у кримінальному провадженні, в якому здійснював процесуальне керівництво згаданий прокурор, зокрема щодо звернення прокурора до суду із клопотанням про звільнення громадянки від відповідальності за кримінальне правопорушення.

Щоб приховати злочин, адвокат наполягав на укладенні договору між ним та цією громадянкою, за умовами якого ці 5 тисяч доларів США повинні були стати оплатою його адвокатських послуг. Втім, реалізувати до кінця свій план адвокат так і не зміг.

Заяву написала громадянка, у якої адвокат вимагав кошти

Злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі адвоката. Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянки, у якої адвокат вимагав кошти,

– мовиться в повідомленні.

1 серпня 2023 адвокату повідомили про підозру у підбурюванні до підкупу прокурора Офісу Генерального прокурора. Статтю кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.