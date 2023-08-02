1 августа 2023 года правоохранители сообщили о подозрении адвокату в подстрекательстве клиентки к подкупу прокурора Офиса Генерального прокурора.

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Что известно о деле

По версии следствия, в апреле 2023 года адвокат в обмен на средства он якобы должен "помочь" в уголовном производстве, в котором осуществлял процессуальное руководство упомянутый прокурор, в частности, относительно обращения прокурора в суд с ходатайством об освобождении гражданки от ответственности за уголовное правонарушение.

Чтобы скрыть преступление, адвокат настаивал на заключении договора между ним и гражданкой, по условиям которого эти 5 тысяч долларов США должны были стать оплатой его адвокатских услуг. Впрочем, реализовать до конца свой план адвокат так и не смог.

Заявление написала гражданка, у которой адвокат потребовал средства

Преступление не было доведено до конца по причинам, не зависевшим от воли адвоката. Расследование этих фактов НАБУ и САП начали по заявлению гражданки, у которой адвокат требовал средства,

– говорится в сообщении.

1 августа 2023 года адвокату сообщили о подозрении в подстрекательстве к подкупу прокурора Офиса Генерального прокурора. Статью квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.