Военная контрразведка СБУ установила, что должностное лицо насчитывало зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не служат в ВСУ.

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Чиновник похитил более 10 миллионов гривен

Всего чиновник разворовал более 10 миллионов бюджетных денег. Благодаря этой "схеме" подозреваемый приобрел автомобиль премиумкласса Audi Q7. Также по месту его жительства нашли ценные гаджеты и бытовую технику, которые он приобрел за украденные деньги.

Также выявлено почти 2,5 миллиона присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства взаймы. Кроме этого, у мужчины была обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу.

Как бухгалтер провернул "схему"

Подозреваемый вносил ложную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части. В СБУ установили, что для того чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона.

Затем фальсифицированные сведения фигурант подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплат и премий для военнослужащих и работников воинской части.

Военному бухгалтеру поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

В настоящее время продолжается расследование и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.