Ще 8 серпня правоохоронці викрили Гунька на корупції, після чого оголосили йому про підозру. За 221 тисячу доларів він обіцяв одному з бізнесменів розв'язати питання з "дозволом" на оренду землі, що належить Національній академії аграрних наук України.

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Власне, 85 тисяч доларів – це всього аванс за незаконну "послугу", що обіцяв надати Гунько приватному підприємцю. Повна сума хабаря мала б становити якраз-таки 221 тисячу доларів США.

Загалом йшлося про неправомірну передачу в оренду земель, площею у 1700 гектарів. Тобто за один гектар Гунько планував отримати 130 доларів.

Слідство зафіксувало розмову нардепа, у якій він натякає, що може розв'язати певні питання щодо інших земель,

– констатували в НАБУ.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив Гуньку 9 серпня. Однак він може внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Важливо, що заарештували нардепа просто-таки у залі суду.

Водночас це викриття – це результат спільної роботи трьох відомств:

Національного антикорупційного бюро;

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Служби безпеки України.

Завдяки спецслужбовцям, що забезпечили оперативний супровід розслідування, детективи НАБУ та прокурори САП здобули докази неправомірної дільності народного депутата та двох його спільників.

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