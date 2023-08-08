У вівторок, 8 серпня, ЗМІ написали про те, що Гунька спіймали на отриманні 85 тисяч доларів. Через декілька годин з'явилися повідомлення від Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро, у яких викладена ця історія, однак, звісно, без згадки імені обранця через презумпцію невинуватості.

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У чому звинувачують нардепа

Як зазначають у правоохоронних органах, депутат обіцяв приватному підприємцю забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок. За законом належали вони Національній академії аграрних наук України.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тисяч доларів США,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Водночас зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам. Якщо провину нардепа та інших осіб доведуть у суді, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили депутата Верховної Ради на хабарі / Фото СБУ та НАБУ

Зверніть увагу! Було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Уточнимо, що викрили народного обранця такі антикорупційні органи як НАБУ і САП саме за сприяння СБУ.

Викриття на корупції, ймовірно, Гунька: дивіться відео

Варто сказати, Гунько у минулому – адвокат. Народним депутатом він став, коли переміг на довиборах до Верховної Ради у 2020 році. Балотувався він за 208 виборчим округом. Як відомо, його головним опонентом був Олег Ляшко.

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Наостанок додамо, що нещодавно позбавили мандата депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова після відпочинку на Мальдівських островах. Окрім того, СБУ та ДБР повідомили йому про підозру через можливе підроблення офіційних відомостей.