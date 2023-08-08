Во вторник, 8 августа, СМИ написали, что Гунько был пойман на получении 85 тысяч долларов. Через несколько часов появились сообщения от Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро, в которых изложена эта история, однако, конечно, без упоминания имени избранника из-за презумпции невиновности.

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В чем обвиняют нардепа

Как отмечают в правоохранительных органах, депутат обещал частному предпринимателю обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков. По закону принадлежали они Национальной академии аграрных наук Украины.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тысяч долларов США,

– говорится в сообщении СБУ.

В то же время сейчас решается вопрос по поводу сообщении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам. Если вина нардепа и других лиц будет доказана в суде, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители разоблачили депутата Верховной Рады на взятке / Фото СБУ и НАБУ

Обратите внимание! Было открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Уточним, что разоблачили народного избранника такие антикоррупционные органы, как НАБУ и САП, при содействии СБУ.

Стоит сказать, Гунько в прошлом – адвокат. Народным депутатом он стал, когда победил на довыборах в Верховную Раду в 2020 году. Баллотировался он по 208 избирательному округу. Как известно, его главным оппонентом был Олег Ляшко.

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В заключение добавим, что недавно лишили мандата депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова после отдыха на Мальдивских островах. Кроме того, СБУ и ГБР сообщили ему о подозрении из-за возможной подделки официальных сведений.