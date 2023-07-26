Проект постановления появился на сайте Рады 26 июля. Кстати, сегодня утром к Аристову с обысками наведались ГБР и СБУ.
Узнайте больше Сын в Москве, сам на Мальдивах: что известно о "слуге" Аристове, которому грозит потеря мандата
Депутатские полномочия Аристова могут прекратить
Инициатором проекта постановления о досрочном прекращении полномочий выступил глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Сергей Кальченко.
Отметим, что Аристова могут лишить мандата из-за его поездки на Мальдивы. Там он отдыхал под видом "служебной командировки".
Кратко о скандале с Аристовым
- Заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов был замечен в отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на крупнейшем частном острове Итхаафуши на Мальдивах.
- Об этом журналисты сообщили со ссылкой на собственные источники. Расследователи позвонили в отель, чтобы проверить, действительно ли там был нардеп. Оказалось, что да, но уже уехал.
- 7 июля Аристов опубликовал снимки из Вильнюса. Фото подписал так: "В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии".
- Давид Арахамия инициировал приостановление членства нардепа во фракции "Слуга народа".
- После обнародования информации об отдыхе на Мальдивах Аристов написал заявление о сложении полномочий.
- Кстати, 25 июля в отношении Аристова было открыто уголовное производство. Уже на следующий день у него провели обыски сотрудники ГБР и СБУ. Аристов подозревается во внесении ложных сведений в документы для выезда за границу.