Проект постановления появился на сайте Рады 26 июля. Кстати, сегодня утром к Аристову с обысками наведались ГБР и СБУ.

Узнайте больше Сын в Москве, сам на Мальдивах: что известно о "слуге" Аристове, которому грозит потеря мандата

Депутатские полномочия Аристова могут прекратить

Инициатором проекта постановления о досрочном прекращении полномочий выступил глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Сергей Кальченко.

Отметим, что Аристова могут лишить мандата из-за его поездки на Мальдивы. Там он отдыхал под видом "служебной командировки".

Кратко о скандале с Аристовым