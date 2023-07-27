В четверг, 27 июля, Аристов сложил депутатские полномочия. В этот же день Служба безопасности и Государственное бюро расследований объявили ему о подозрении. Собственно, по закону должностным лицам нельзя выезжать за пределы Украины без веских оснований.
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Подозрение Аристову
Следствие предполагает, что, будучи на должности народного депутата, Аристов уехал отдыхать на Мальдивские острова в Индийском океане в середине июля 2023 года. Жил он в одной из гостиниц острова Итхаафуши, а именно – Waldorf Astoria Maldives.
На основании собранных доказательств Генеральный прокурор уведомил нардепа о подозрении по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о служебной подделке.
Как пишут в СБУ, для того чтобы уехать за границу, Аристов мог внести ложные сведения в официальные документы. В частности, относительно срока, цели и страны своей "служебной командировки".
То есть он должен был всего три дня работать в одной из стран Европы, однако, вероятно, подделал данные, чтобы еще и успеть посетить с "дипломатической миссией" Мальдивы.
Он 10 июля в Европе дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.
Правоохранители провели обыск в доме нардепа. Там они обнаружили загранпаспорт, в котором есть отметки о выезде на Мальдивы. Вероятно, он отдыхал на островах со своей женой и детьми до 22 июля.
Добавим напоследок, что это не единственный случай, когда Аристов – в центре скандала. В частности, несколько лет назад во время строгого карантина журналисты заметили нардепа в одном из ресторанов столицы.