У четвер, 27 липня, Арістов склав депутатські повноваження. У той же день Служба безпеки та Державне бюро розслідувань оголосили йому про підозру. Власне, за законом посадовцям не можна виїжджати за межі України без вагомих підстав.

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Підозра Арістову

Слідство припускає, що, перебуваючи на посаді народного депутата, Арістов поїхав відпочивати на Мальдівські острови в Індійському океані в середині липня 2023 року. Жив він в одному з готелів острова Ітхаафуші, а саме – Waldorf Astoria Maldives.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор повідомив нардепу про підозру за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про службове підроблення.

Як пишуть в СБУ, для того аби виїхати за кордон, Арістов міг внести неправдиві відомості до офіційних документів. Зокрема, щодо терміну, мети та країни свого "службового відрядження".

Себто мав він всього три дні працювати в одній з країн Європи, однак, ймовірно, підробив дані, щоб ще й встигнути відвідати з "дипломатичною місією" Мальдіви.

Він 10 липня в Європі дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров'я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Правоохоронці провели обшук в помешкання нардепа. Там вони виявили його закордонний паспорт, у якому є відмітки про виїзд на Мальдіви. Ймовірно, відпочивав він на островах зі своєю дружиною та дітьми до 22 липня.

Зверніть увагу! У повідомлення правоохоронців чітко не вказане ім'я Юрія Арістова через презумпцію невинуватості. Однак всі викладені дані засвідчують, що, очевидно, йдеться саме про нього. Зокрема, промовистим є той факт, що мовиться про нардепа, який був заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Додамо наостанок, що це не єдиний випадок, коли Арістов – у центрі скандалу. Зокрема, декілька років тому під час суворого карантину журналісти помітили нардепа в одному з ресторанів столиці.