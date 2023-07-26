СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах під виглядом "службового відрядження". У межах розслідування слідчі з'ясовують, як нардеп зміг опинитися на відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.