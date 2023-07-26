Зазначимо, що усі дії проходять у межах відкритого 25 липня кримінального провадження. Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон.
"Службове відрядження" на Мальдіви: у нардепа Арістова провели обшуки
СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах під виглядом "службового відрядження". У межах розслідування слідчі з'ясовують, як нардеп зміг опинитися на відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.
Джерело:Служба безпеки України