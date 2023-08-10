Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що 10 серпня завершились усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції.

Дивіться також "Відкат" на 2 мільйони: директору заводу Укроборонпрому оголосили підозру

Нардепів виключили зі "Слуги народу" одночасно

Арахамія заявив, що політичне рішення було ухвалено одразу. Проте "юридичні питання потребували певного часу".

Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде. Закликаю інші фракції "жити по-новому" і очищатися від негідників, яким не місце в політиці,

– додав він.



Гунька виключили з фракції "Слуга народу" / Фото Давид Арахамія



Торохтій теж більше не "слуга" / Фото Давид Арахамія

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко офіційно зачитав з трибуни повідомлення про виключення обох нардепів з фракції – з цього моменту вони стали "позафракційними". Відповідне відео опублікував у своєму телеграм каналі нардеп Ярослав Железняк.

Довідка. У фракції Коаліції ("Слуга народу") залишились 234 нардепи.

За що виключили Гунька та Торохтія