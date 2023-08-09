Нагадаємо, своєму зверненні голова фракції Арахамія ініціював виключення депутата з "Слуги Народу". Також він заявив, що Торохтій має повернути кошти, які він взяв у держави та скласти свій мандат.
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Ситуація навколо мандату Торохтія невизначена
Торохтій заявив, що не складе мандат – він вважає, його "обрали люди". Відповідну реакцію на вимогу Давида Арахамії покинути Верховну Раду України він залишив у коментарях у Facebook. Він бажає продовжувати засідати у Парламенті.
Коментар Торохтія щодо складання мандату / фото з Facebook
Згодом Торохтій заявив, що не нібито писав таких слів. Проте офіційних заяв щодо складання повноважень народного депутата України він так само не робив. Наразі нардеп закрив свій профіль у соціальних мережах.
На заяву відреагували в мережі. Зокрема, користувачі почали принижувати нардепа та писати, що Торохтій "потрапив у політику випадково". Також на ситуацію відреагував і блогер Богдан Бєспалов. Він заявив, що Торохтій працюватиме не на людей, а на себе.
Схоже, нардеп Богдан Торохтій зі своєю позицією визначився. Працюватиме "на захист України" і на четверту автівку до кінця, бо обрали люди. Ще не нажерся хабарями. Я б робив з такими нардепами те, що робили з відьмами в середні віки,
– написав блогер.
Скандал навколо Богдана Торохтія
- Розслідувачі виявили, що Богдан Торохтій неодноразово виїжджав на відпочинок за кордон під час воєнного часу. Це попри те, що він виступав ініціатором закону про невиїзд народних депутатів.
- Сім'я Торохтія за час повномасштабного вторгнення змінила 3 авто класу "люкс" – ціна останнього майже досягає 200 тисяч доларів. На фоні цього нардеп отримував відшкодування на житло у розмірі 30 тисяч гривень.
- Давид Арахамія і інтерв'ю спочатку заявляв, що ситуація з Торохтієм не схожа на ситуацію з Арістовим. Він заявив, що відбувався "тиск" і були маніпуляції для "зменшення чисельності фракції".
- Згодом Давид Арахамія ініціював виключення Торохтія з партії. У тому ж пості він заявив, що нардеп повинен скласти мандат та повернути кошти, що він отримав як компенсацію.