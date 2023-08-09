Нагадаємо, своєму зверненні голова фракції Арахамія ініціював виключення депутата з "Слуги Народу". Також він заявив, що Торохтій має повернути кошти, які він взяв у держави та скласти свій мандат.

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Ситуація навколо мандату Торохтія невизначена

Торохтій заявив, що не складе мандат – він вважає, його "обрали люди". Відповідну реакцію на вимогу Давида Арахамії покинути Верховну Раду України він залишив у коментарях у Facebook. Він бажає продовжувати засідати у Парламенті.

Коментар Торохтія щодо складання мандату / фото з Facebook

Згодом Торохтій заявив, що не нібито писав таких слів. Проте офіційних заяв щодо складання повноважень народного депутата України він так само не робив. Наразі нардеп закрив свій профіль у соціальних мережах.

На заяву відреагували в мережі. Зокрема, користувачі почали принижувати нардепа та писати, що Торохтій "потрапив у політику випадково". Також на ситуацію відреагував і блогер Богдан Бєспалов. Він заявив, що Торохтій працюватиме не на людей, а на себе.

Схоже, нардеп Богдан Торохтій зі своєю позицією визначився. Працюватиме "на захист України" і на четверту автівку до кінця, бо обрали люди. Ще не нажерся хабарями. Я б робив з такими нардепами те, що робили з відьмами в середні віки,

– написав блогер.

Скандал навколо Богдана Торохтія