Напомним, своем обращении глава фракции Арахамия инициировал исключение депутата из "Слуги Народа". Также он заявил, что Торохтий должен вернуть средства, взятые у государства и сложить свой мандат.

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Ситуация вокруг мандата Торохтия не определена

Торохтий заявил, что не сложит мандат – он считает, его "избрали люди". Ответную реакцию по требованию Давида Арахамии покинуть Верховную Раду Украины он оставил в комментариях в Facebook. Он хочет продолжать заседать в Парламенте.

Комментарий Торохтия о составлении мандата / фото с Facebook

Впоследствии Торохтий заявил, что не якобы писал такие слова. Однако официальных заявлений о сложении полномочий народного депутата Украины он также не делал. В настоящее время нардеп закрыл свой профиль в социальных сетях.

На заявление отреагировали в сети. В частности, пользователи начали унижать нардепа и писать, что Торохтий попал в политику случайно. Также на ситуацию отреагировал и блогер Богдан Беспалов. Он заявил, что Торохтий будет работать не на людей, а на себя.

Похоже, нардеп Богдан Торохтий со своей позицией определился. Будет работать "в защиту Украины" и на четвертый автомобиль до конца, потому что выбрали люди. Еще не нажрался взятками. Я бы делал с такими нардепами то, что делали с ведьмами в средние века,

– написал блоггер.

Скандал вокруг Богдана Торохтия