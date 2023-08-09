Напомним, своем обращении глава фракции Арахамия инициировал исключение депутата из "Слуги Народа". Также он заявил, что Торохтий должен вернуть средства, взятые у государства и сложить свой мандат.
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Ситуация вокруг мандата Торохтия не определена
Торохтий заявил, что не сложит мандат – он считает, его "избрали люди". Ответную реакцию по требованию Давида Арахамии покинуть Верховную Раду Украины он оставил в комментариях в Facebook. Он хочет продолжать заседать в Парламенте.
Комментарий Торохтия о составлении мандата / фото с Facebook
Впоследствии Торохтий заявил, что не якобы писал такие слова. Однако официальных заявлений о сложении полномочий народного депутата Украины он также не делал. В настоящее время нардеп закрыл свой профиль в социальных сетях.
На заявление отреагировали в сети. В частности, пользователи начали унижать нардепа и писать, что Торохтий попал в политику случайно. Также на ситуацию отреагировал и блогер Богдан Беспалов. Он заявил, что Торохтий будет работать не на людей, а на себя.
Похоже, нардеп Богдан Торохтий со своей позицией определился. Будет работать "в защиту Украины" и на четвертый автомобиль до конца, потому что выбрали люди. Еще не нажрался взятками. Я бы делал с такими нардепами то, что делали с ведьмами в средние века,
– написал блоггер.
Скандал вокруг Богдана Торохтия
- Расследователи обнаружили, что Богдан Торохтий неоднократно уезжал на отдых за границу во время военного времени. Это, несмотря на то, что он выступал инициатором закона о невыезде народных депутатов.
- Семья Торохтия за время полномасштабного вторжения сменила 3 авто класса "люкс" – цена последнего почти достигает 200 тысяч долларов. На фоне этого нардеп получал возмещение на жилье в размере 30 тысяч гривен.
- Давид Арахамия и интервью сначала заявлял, что ситуация с Торохтием не похожа на ситуацию с Аристовым. Он заявил, что происходило "давление" и были манипуляции для "уменьшения численности фракции".
- Впоследствии Давид Арахамия инициировал исключение Торохтия из партии. В том же посте он заявил, что нардеп должен сложить мандат и вернуть средства, которые он получил в качестве компенсации.