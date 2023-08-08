Кроме того, Богдан Торохтий во время войны сменил несколько люксовых автомобилей, а его жена владеет люксовой недвижимостью.

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Торохтия исключают из партии "Слуга Народа"

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия 8 июня объявил об исключении нардепа Богдана Торохтия из политической силы. Он заявил, что у нардепа было время объяснить свое поведение и реабилитироваться, однако не сделал этого.

Арахамия заявил, что Торохтий мог продать что-нибудь из своего автопарка и передать средства на оборону. Это не было бы оправданием, но служило сигналом, что нардеп осознал вину.

Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, сам он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья.

– написал глава фракции.

Давид Арахамия заявил, что Богдан Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и составить депутатский мандат. Глава фракции немедленно инициирует исключение нардепа из "Слуги Народа".

Скандал вокруг Богдана Торохтия