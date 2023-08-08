Окрім цього, Богдан Торохтій під час війни змінив декілька люксових автомобілів, а його дружина володіє дорогою нерухомістю.

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Торохтія виключають з партії "Слуга Народу"

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія 8 червня оголосив про виключення нардепа Богдана Торохтія з політичної сили. Він заявив, що нардеп мав час пояснити свою поведінку та реабілітуватися, проте не зробив цього.

Арахамія заявив, що Торохтій міг продати щось зі свого автопарку та передати кошти на оборону. Це не було б виправданням, але служило б сигналом, що нардеп усвідомив провину.

Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла,

– написав голова фракції.

Давид Арахамія завив, що Богдан Торохтій має повернути отримані гроші в бюджет та скласти депутатський мандат. Голова фракції негайно ініціює виключення нардепа зі "Слуги Народу".