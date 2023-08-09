Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмме. За лишение Холодова мандата проголосовали 308 нардепов, двое воздержались.

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Ранее Железняк сообщил, что в состав Рады вошла Наталья Лактионова от партии "Слуга народа".

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Важно ! Последние полгода Холодов не посещал заседания ВР и не участвовал ни в одном голосовании. Но по видеосвязи подключался к заседаниям комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, где остается заместителем председателя.

В письме депутатам он написал, что во время войны в его семью пришла болезнь, а он пытался быть "достойным членом команды, хорошим отцом и мужем", но не может дальше совмещать депутатские обязанности с лечением жены и ребенка.