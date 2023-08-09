Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмме. За лишение Холодова мандата проголосовали 308 нардепов, двое воздержались.
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Ранее Железняк сообщил, что в состав Рады вошла Наталья Лактионова от партии "Слуга народа".
Больше о составлении мандата Холодовым
- Бывший нардеп от Слуги народа Андрей Холодов написал заявление о составлении мандата после того, как стало известно, что он уже полгода живет за границей. После этого его исключили из партии СН.
- Журналисты Схем обнаружили, что Холодов в январе 2023 года уехал из Украины и с тех пор не возвращался.
- По данным расследователей, у Холодов есть имение на Кипре в городе Ламасол, где периодически живет с семьей. Его жена в свою очередь стала совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене в Австрии.