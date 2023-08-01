Нардеп от "Слуги народа" решил подать заявление о прекращении депутатских полномочий после публикации скандального расследования. В Верховной Раде заявление Холодова было зарегистрировано 31 июля.
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"Мы не вечны"
Холодов заявил, что к войне в его семью пришла болезнь. Он начал жаловаться, что о нем "писали неприятные вещи", однако нардеп пытался быть "достойным членом команды, хорошим отцом и мужем". Однако совмещать все обязанности в дальнейшем Холодов не может, поэтому решил составить мандат.
В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады,
– заявил Холодов.
Нардеп заявил, что в будущем планирует "продолжать" помогать ВСУ "совместно с зарубежными благотворительными фондами и организациями, с которыми удалось наладить сотрудничество".
Холодов оправдал сложение полномочий / Фото Юлия Палийчук
Холодов не был в Раде с января
- Журналисты "Схем" 29 июля опубликовали расследование в отношении нардепа Андрея Холодова. Он последний раз посещал Верховную Раду в январе 2023 года, однако 12 раз уезжал за границу.
- Холодов почти все время проживал на Кипре, где расположено семейное имение. Там он проживал вместе со своей женой Екатериной Шаховской. Стоит отметить, что она – кума Оксаны Марченко, которая является супругой Виктора Медведчука.
- Согласно данным источников с доступом к базе пересечения границы, последний раз нардеп посещал Украину 21 января 2023 года. В 10:00 он выехал через пункт пропуска "Порубное" Черновицкой области на автомобиле Mercedes GLS 450.
- После публикации скандального расследования Холодова исключили из фракции "Слуга народа".
- Также Холодов 31 июля подал заявление о сложении депутатских полномочий. Ее уже зарегистрировали в Верховной Раде и должны рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.