Об этом рассказала глава партии Елена Шуляк. Она уже подписала соответствующее распоряжение.

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Холодова исключили из "Слуги народа"

Шуляк процитировал слова президента Владимира Зеленского из его недавнего обращения: "Если кто-то хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет".

Поддерживаю это мнение и от себя добавлю: если такие люди найдут в себе смелость уйти сами – государство от них отдохнет,

– подчеркнула председатель партии.

Она добавила, что все депутаты "Слуги Народа" в городах и селах должны:

исповедовать нулевую толерантность к коррупции,

не предавать избирателей,

не уступать даже в малейшем независимостью и суверенитетом своей страны,

не отклоняться от курса.

"Война показала: некоторые использовали возможность попасть под именем президента к власти, а затем дерзко пренебрегли интересами людей. Партия "Слуга Народа" не раз демонстрировала, что нам не по пути с теми, кто решил игнорировать наши принципы и ценности. Поэтому заняли лидерскую позицию в вопросе очищения команды от людей, которые себя дискредитировали", – заявила Шуляк.

По ее словам, эта работа ведется и на центральном, и на местном уровнях:

из партии исключают тех, кто нивелировал интересы государства,

таких лиц лишают должностей в ячейках.

"Также отмечу: люди, которые не в состоянии защищать интересы государства и его граждан, не должны просто ждать наказания. Они должны самостоятельно слагать полномочия уже сейчас. Поэтому призываю всех, кто нивелирует ценности страны, оставить мандаты и освободить места для тех, кто хочет и будет работать", – подытожила глава партии.

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Холодов слагает полномочия нардепа

В Верховную Раду Украины 31 июля поступило заявление от народного депутата Украины Андрея Холодова о сложение полномочий народного депутата Украины.

Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании,

– отметил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Следует заметить, что по информации "Схемы", Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует.

Нардеп находится с семьей за границей, в том числе на Кипре, где имеет семейное имение. Также за границей он строит семейный бизнес – жена Холодова стала совладелицей салона красоты в Вене.

Кстати! Жена Холодова Екатерина Шаховская – кума одиозной Оксаны Марченко – жены кума кремлевского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.