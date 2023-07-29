На сайте Верховной Рады говорится, что Холодов не голосовал с 21 января 2023 года. Журналисты установили, что нардеп вместе с семьей находится за границей. В частности, на Кипре. Там расположено семейное имение. Всего с начала полномасштабного вторжения Холодов выезжал за границу 12 раз.

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В 2022 году статистика посещений заседаний – получше. Холодов присутствовал на 46,75% голосований. Также в расследовании говорится, что нардеп дистанционно посещает заседания комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где является действующим заместителем председателя.

Александр Корниенко – первый заместитель председателя Верховной Рады – рассказал, что не подозревает, где сейчас Холодов. В Раде подчеркнули, что никаких командировок за границу в 2023 году у Холодова не было. Кроме того, с 21 января ему не производилось никаких выплат.

Мне неизвестно, где находится депутат Андрей Холодов. В сессионном зале, по крайней мере, последние несколько заседаний, я его не видел,

– говорится в сообщении.

Холодов развивает семейный бизнес

Кроме того, Холодов активно развивает семейный бизнес. В декабре 2022 года его жена – Екатерина Шаховская – как новогодний подарок для себя приобрела часть в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty. Он расположен в столице Австрии – Вене. Стоил такой рождественский сюрприз, по официальным данным, 17,5 тысячи евро.

"В документе Екатерина Шаховская указала адресом имение в элитном районе Вены. Дом стоимостью в 6 миллионов евро был оформлен на жену Холодова", – отметили в расследовании.

К слову, Шаховская – кума одиозной Оксаны Марченко.

Также жене Холодова принадлежит салон свадебных и вечерних платьев.