Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграмі. За позбавлення Холодова мандата проголосували 308 нардепів, двоє – утримались.

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Раніше Железняк повідомив, що до складу Ради увійшла Наталія Лактіонова від партії "Слуга народу".

Більше про складання мандата Холодовим

  • Колишній нардеп від Слуги народу Андрій Холодов написав заяву про складання мандата після того, як стало відомо, що він уже півроку живе за кордоном. Після цього його виключили з партії СН.
  • Журналісти Схем виявили, що Холодов у січні 2023 року виїхав з України і відтоді не повертався.
  • За даними розслідувачів, Холодов має маєток на Кіпрі у місті Ламасол, де періодично живе з родиною. Його дружина своєю чергою стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні в Австрії.