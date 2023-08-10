Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 10 августа завершились все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции.

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Нардепов исключили из "Слуги народа" одновременно

Арахамия заявила, что политическое решение было принято сразу. Однако "юридические вопросы потребовали некоторое время".

Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого огораживать не будет. Призываю другие фракции "жить по-новому" и очищаться от негодяев, которым не место в политике,

– добавил он.



Гунько исключили из фракции "Слуга народа" / Фото Давид Арахамия



Торохтий тоже больше не "слуга" / Фото Давид Арахамия

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко официально зачитал с трибуны сообщения об исключении обоих нардепов из фракции – с этого момента они стали внефракционными. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграмме канале нардеп Ярослав Железняк.

Справка. Во фракции Коалиции ("Слуга народа") остались 234 нардепа.

За что исключили Гунько и Торохтия