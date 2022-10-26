Чиновник мог получить 2,44 миллиона гривен "отката". Кроме того, он не задекларировал квартиру за границей.

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"Откат" был за прикрытие махинаций

Следователи выяснили, что директор госпредприятия получил этот "откат" в течение сентября 2016 – января 2017 года. Его предоставили лица, связанные с ООО "Оптимумспецдеталь" за сокрытие махинаций. Схемы прикрывали поставку товаров военного назначения в пользу компании.

Напомним, НАБУ и САП расследовали ряд коррупционных эпизодов по "Укроборонпрому" с участием ООО "Оптимумспецедатель"

Установили 9 участников этой коррупционной схемы. Четверых уже осудили, еще четверо – на скамье подсудимых.

В общей сложности во время махинаций поставили товаров на около 165 миллионов гривен, при этом в бюджет не поступило более 46 миллионов.

Обратите внимание! На сайте "Укроборонпрома" отметили, что директора завода уже отстранили от исполнения служебных обязанностей. В концерне заверили, что сотрудничают с правоохранительными органами.

Не задекларировал квартиру в Болгарии

Кроме того, нашли доказательства, что подозреваемый не внес в свою декларацию данные о квартире в Болгарии, принадлежащей его жене. Стоимость этого имущества на дату его регистрации в 2020 году составляла около 1,33 миллиона гривен.

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