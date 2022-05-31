Российские оккупанты продолжают войну против Украины и надеются на захват наших территорий. Для воплощения своих планов враг привлекает не только "пушечное мясо", но и шпионов и коллаборантов.

Читайте также "Без шума и выстрелов": Лукашенко наградил КГБ-истов, участвовавших в "спецоперации"

Очередные успехи СБУ

СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" выявила работника одного из предприятий, который агитировал работать в пользу России. Кроме того, 5-летний срок заключения получил гражданин России, который призывал жителей столицы идти на сотрудничество с оккупантами.

В Донецкой области Службе безопасности удалось разоблачить агентурную сеть врага, которая вела разведывательную деятельность для выяснения позиций ВСУ на Востоке. Одного агента рашистов задержали в Славянске, другого – в районе Краматорска.

В Харькове СБУ задержала двух бывших участников незаконных вооруженных формирований псевдореспублик, теперь им придется ответить за свое преступление против Украины. Также к 8 и 10 годам заключения приговорили двух командиров так называемой "ЛНР", их удалось взять в плен вблизи Северодонецка.

Война России против Украины: коротко о главном

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. Ее увольнение инициировали депутаты "Слуги народа". Они заявили, что она почти не выполняла своих полномочий по организации гумкоридоров, обмена и защиты пленных, а также не препятствовала незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

В Минобороны рассказали о беспилотниках PUMA, которые нам предоставили США. БПЛА уже на передовой, а их оснащение позволяет обнаруживать врага днем и ночью.

В МВД объяснили, почему прекратились переговоры между Россией и Украиной. Точкой невозврата стали зверства российских оккупантов в Буче. Они показали, что с рашистами просто не о чем говорить.

Смотрите видео к теме – гауляйтер из Мелитополя испугалась кары и отказалась от должности