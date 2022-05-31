Російські окупанти продовжують війну проти України та сподіваються на захоплення наших територій. Для втілення своїх планів ворог залучає не лише "гарматне м'ясо", а й шпигунів та колаборантів.

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Чергові успіхи СБУ

СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" виявила працівника одного з підприємств, який агітував працювати на користь Росії. Окрім того, 5-річний термін ув'язнення отримав громадянин Росії, який закликав мешканців столиці йти на співпрацю з окупантами.

На Донеччині Службі безпеки вдалося викрити агентурну мережу ворога, яка вела розвідувальну діяльність для з'ясування позицій ЗСУ на Сході. Одного агента рашистів затримали в Слов'янську, іншого – у районі Краматорська.

У Харкові СБУ затримала двох колишніх учасників незаконних збройних формувань псевдореспублік, тепер їм доведеться відповісти за свій злочин проти України. Також до 8 та 10 років ув'язнення засудили двох командирів та званої "ЛНР", їх вдалося взяти у полон поблизу Сєвєродонецька.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженого з прав людини. Її звільнення ініціювали депутати "Слуги народу". Вони заявили, що вона майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гумкоридорів, обміну та захисту полонених, а також не протидіяла незаконній депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій.

В Міноборони розповіли про безпілотники PUMA, які нам надали США. БПЛА вже на передовій, а їхнє оснащення дозволяє виявляти ворога вдень та вночі.

У МВС пояснили, чому припинилися переговори між Росією та Україною. Точкою неповернення стали звірства російських окупантів у Бучі. Вони показали, що з рашистами просто немає про що говорити.

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