Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

До теми Зеленський розповів, за яких умов стадія кривавої війни може перейти у дипломатичний формат

Він наголосив, що поки Україна не відвоює свої території, ми точно не зупинимося.

"Можливі певні компроміси, але лише після того, коли ми дійдемо до точки "територій до 24 лютого". Тільки тоді ми можемо вступити в перемовини щодо повернення раніше окупованих територій дипломатичним шляхом", – каже Смірнов.

За його словами, інші варіанти навіть не розглядаються.

Я тут повністю підтримую Володимира Зеленського, який сказав, що точкою неповернення, таким собі нашим рубіконом, є Буча. Те, що ми дізналися, що ті тварини робили, перш за все, з дітьми, означає, що рубікон перейдений,

– заявив радник очільника МВС.

Ростислав Смірнов запевняє, що з ними (росіянами – 24 канал) немає про що говорити.

"Я підтримую прагнення президента зробити все дипломатичним шляхом, але розмовляти з гвалтівником немає сенсу, він розуміє лише силу. А нашу силу він відчує, коли ми підемо в контрнаступ, відіб’ємо до адмінкордонів нашу територію. Тоді, можливо, Путін зрозуміє, що Україна – не Росія", – додав він.

До слова, президент Туреччини Реджеп Ердоган пропонує чотиристоронні перемовини для врегулювання війни в України. Посередниками між Україною і Росією можуть стати Туреччина та ООН. Він заявив про готовність організувати зустріч України та Росії у Стамбулі.

Чому призупинили перемовини між Україною і Росією

В Офісі Президента від початку повномасштабного вторгнення Росії намагалася дипломатично зупинити російську агресію. Однак ніяких позитивних результатів зустрічі не приносили.

Тож, наразі мирні переговори між Україною та Росією призупинені. В ОП констатували, що після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося. Також там кажуть, що Москва вдається до шантажу.

Негативно на перемовинах позначилися і звірства російських військових у Київській області. Президент Володимир Зеленський заявляв, що українці більше не хочуть домовлятися з росіянами, а прагнуть їх вбити.

За словами Зеленського, Україна готова сісти за стіл переговорів, якщо Росія відведе війська на межі станом на 23 лютого.

Відео до теми – яку ідею Ердоган міг обговорювати з Путіним і Зеленським