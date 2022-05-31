Соединенные Штаты стали очень мощным союзником Украины в борьбе с российскими оккупантами. США предоставляют нашей армии все необходимое оружие, чтобы герои ВСУ эффективно противостояли оккупантам и обновляли счетчик их потерь до новых рекордов.

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Беспилотники PUMA уже на передовой

В рамках военной помощи Украины США среди прочего предоставили нам беспилотники PUMA. В Министерстве обороны уже похвастались свойствами "птички", ставшей на вооружение наших героев.

PUMA может подсвечивать цели лазерным лучом, чтобы высокоточное оружие нанесло оккупантам точный удар. Этой характеристикой обладает и известный уже всем Bayraktar TB2.

Беспилотник несет на себе четыре камеры: две оптические и две инфракрасные, поэтому прекрасно видит даже ночью. Оптико-электронная система Mantis i45N – это сочетание обычной и тепловизионной камеры, поэтому спрятаться решисты не смогут никак.

Наши воины не только уже овладели беспилотником, но и активно используют его на "передовой".

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Белорусский самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко заявил, что его КГБ-исты якобы провели некую "спецоперацию" по освобождению белорусов из Украины. Он даже раздал им награды и выпалил, что вернуть всех домой не удалось, ведь два белоруса украинцы убили. Возможно, он имел в виду военных, которые пошли воевать против Украины в составе российских ПИК.

Российские кафиры снова обстреляли Харьковскую область , враг применял кассетные боеприпасы. К сожалению, есть жертвы: 1 женщина погибла, еще 4 человека получили ранения.

Рашисты продолжают грабить все, что можно. После того, как они забрали несколько сотен тонн пшеницы, они хотят украсть урожай черешни в Мелитополе . В частности. кафиры хотят насильственно забирать урожай у фермеров и самостоятельно его продавать.

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