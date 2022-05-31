Так, в результате обстрела Харьковской области пострадали гражданские. Одна женщина погибла, еще 4 человека получили ранения.

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Известно, что враг обстреливал населённый пункт региона с территории России.

Что известно о раненых

Сообщается, что 3 человека получили легкие ранения. Еще один человек находится в состоянии средней тяжести. Известно, что среди раненых – 13-летняя девочка.

На помощь пришли пограничники

Пограничники быстро отреагировали и помогли гражданским, которых россияне обстреляли кассетными боеприпасами. Группа сводного подразделения Госпогранслужбы, которая также защищает нашу страну, сразу выдвинулась на помощь.

Боевые парамедики пограничного подразделения быстро оказали медицинскую помощь раненым. После этого их эвакуировали на каретах скорой помощи. На видео можно увидеть, в каком состоянии находились раненые.

Ситуация в Харьковской области напряженная

На Слобожанском направлении россияне готовятся к наступлению и пытаются перекидывать из России технику. Оккупантам нужна Харьковская область, чтобы перекидывать оттуда технику на Донбасс.

В Харьковской области с временно оккупированных территорий удалось вывезти на подконтрольные Украине территории около 1,5 тысячи человек. Среди них были жители всех возрастов: дети, женщины, пожилые люди, люди с инвалидностью. До этого времени такую эвакуацию удавалось организовать только раз, на Изюмском направлении.

Сейчас в результате вражеских обстрелов в Харьковской области погибли три человека, среди них – ребенок 12 лет. Также российский снаряд убил 74-летнюю пенсионерку, которая находилась на своей кухне.

Хотя ВСУ уже освободили ряд населенных пунктов, бои в регионе до сих пор продолжаются. В частности, враг иногда пытается контратаковать в районе села Долгенькое, но не имеет успеха и отступает.

За прошедшие сутки, 30 мая, враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова. Также россияне били по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому району области.

К сожалению, за вчера в Харьковской области враги убили 3 гражданских – женщину в Коротичах, мужчину в селе Уды и женщину в Чкаловском. Ранения получили 14 мирных жителей.

На занятых территориях оккупанты вводят рубли. Также они принудительно депортируют украинцев в Россию и не хотят разрешать людям эвакуироваться на подконтрольные Украине территории. Кроме того, российские боевики не пропускают украинскую гуманитарную помощь.

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