Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что в настоящее время боевые действия в области продолжаются.

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По его словам, враг пытался контратаковать в районе села Довгенькое, однако не преуспел и отступил.

"Наши военные удерживают позиции и наносят оккупантам потери", – заявил Синегубов.

Обстрелы Харьковщины: последние новости

Глава Харьковской ОВА отметил, что утром 31 мая кафиры обстреляли село Ивановка, Изюмского района. Там погиб ребенок 12 лет, еще один гражданский получил ранения. Также погибла в Золочеве.

За прошедшие сутки враг обстреливал Основанский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области.

К сожалению, есть 3 погибших – женщина в пгт Коротич, мужчина в селе Уды и женщина в пгт Чкаловское. В целом по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них 4 человека в Харькове, а в пгт Коротич пострадали 5 гражданских.

Пожилая женщина погибли прямо на своей кухне

Глава Золочевской общины Виктор Коваленко рассказал " Общественному ", что 31 мая в результате вражеских обстрелов погибла пожилая женщина. Известно, что 74-летняя пенсионерка находилась дома , когда россияне ударили по поселку.

Снаряд вражеской гаубицы убил женщину на собственной кухне. В результате удара кирпичное жилище разрушено до основания.

Планы оккупантов по Харьковщине

Российские кафиры и дальше пытаются наступать , используя для этого захваченные территории Харьковской области. Именно через них идет техника на Донбасс.

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении враг проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники со своей территории.

Ранее Генштаб сообщал, что для авиационной поддержки подразделений в районе к северу от города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52 . От Изюма для кафиров открыты два пути наступления. Один – на Славянск, второй – на Барвенково.

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