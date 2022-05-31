Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що наразі бойові дії в області тривають.

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За його словами, ворог намагався контратакувати в районі села Довгеньке, проте не отримав успіху та відступив.

"Наші військові тримають позиції і завдають окупантам втрат", – заявив Синєгубов.

Обстріли Харківщини: останні новини

Голова Харківської ОВА зазначив, що зранку 31 травня окупанти обстріляли село Іванівка, Ізюмського району. Там загинула дитина 12 років, ще один цивільний отримав поранення. Також загинула в Золочеві.

Загалом за минулу добу ворог обстрілював Основ'янський та Київський райони Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області.

На жаль, є 3 загиблих – жінка в смт Коротич, чоловік в селі Уди та жінка в смт Чкалівське. Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них 4 людей в Харкові, а в смт Коротич постраждали 5 цивільних.

Літня жінка загинули просто на своїй кухні

Голова Золочівської громади Віктор Коваленко розповів "Суспільному", що 31 травня внаслідок ворожого обстрілу загинула літня жінка. Відомо, що 74-річна пенсіонерка перебувала вдома, коли росіяни вдарили по селищу.

Снаряд ворожої гаубиці вбив жінку на власній кухні. Внаслідок удару цегляна оселя зруйнована вщент.

Плани окупантів щодо Харківщини

Російські окупанти й далі намагаються наступати, використовуючи для цього захоплені території Харківської області. Саме через них йде техніка на Донбас.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог проводить вивчення ймовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки зі своєї території.

Раніше Генштаб повідомляв, що для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52. Від Ізюма для окупантів відкриті два шляхи наступу. Один – на Слов'янськ, другий – на Барвінкове.

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