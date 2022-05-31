Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що наразі бойові дії в області тривають.
Відео до теми Будинки розсипались: росіяни, ймовірно, вдарили "Змієм Гориничем" на Харківщині – жахаючі фото
За його словами, ворог намагався контратакувати в районі села Довгеньке, проте не отримав успіху та відступив.
"Наші військові тримають позиції і завдають окупантам втрат", – заявив Синєгубов.
Обстріли Харківщини: останні новини
- Голова Харківської ОВА зазначив, що зранку 31 травня окупанти обстріляли село Іванівка, Ізюмського району. Там загинула дитина 12 років, ще один цивільний отримав поранення. Також загинула в Золочеві.
- Загалом за минулу добу ворог обстрілював Основ'янський та Київський райони Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області.
- На жаль, є 3 загиблих – жінка в смт Коротич, чоловік в селі Уди та жінка в смт Чкалівське. Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них 4 людей в Харкові, а в смт Коротич постраждали 5 цивільних.
Літня жінка загинули просто на своїй кухні
Голова Золочівської громади Віктор Коваленко розповів "Суспільному", що 31 травня внаслідок ворожого обстрілу загинула літня жінка. Відомо, що 74-річна пенсіонерка перебувала вдома, коли росіяни вдарили по селищу.
Снаряд ворожої гаубиці вбив жінку на власній кухні. Внаслідок удару цегляна оселя зруйнована вщент.
Плани окупантів щодо Харківщини
- Російські окупанти й далі намагаються наступати, використовуючи для цього захоплені території Харківської області. Саме через них йде техніка на Донбас.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог проводить вивчення ймовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки зі своєї території.
- Раніше Генштаб повідомляв, що для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52. Від Ізюма для окупантів відкриті два шляхи наступу. Один – на Слов'янськ, другий – на Барвінкове.
Відео до теми – карта війни за 31 травня: де зараз найкривавіші бої