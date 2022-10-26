Посадовець міг отримати 2,44 мільйона гривень "відкату". Крім того, він не задекларував квартиру за кордоном.
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"Відкат" був за прикриття махінацій
Слідчі з'ясували, що директор держпідприємства отримав цей "відкат" протягом вересня 2016 – січня 2017 років. Його надали особи, пов’язані із ТОВ "Оптимумспецдеталь" за приховування махінацій. Схеми прикривали поставку товарів військового призначення на користь компанії.
- Нагадаємо, НАБУ та САП розслідували низку корупційних епізодів щодо Укроборонпрому за участі ТОВ "Оптимумспцедатель"
- Встановили 9 учасників цієї корупційної схеми. Чотирьох вже засудили, ще четверо – на лаві підсудних.
- Загалом під час махінацій поставили товарів на близько 165 мільйонів гривень, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 мільйонів.
Не задекларував квартиру у Болгарії
Крім того, знайшли докази, що підозрюваний не вніс до своєї декларації дані про квартиру у Болгарії, яка належить його дружині. Вартість цього майна станом на дату його реєстрації у 2020 році становила близько 1,33 мільйона гривень.
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