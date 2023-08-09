Суд избрал меру пресечения Анатолию Гунько. Это произошло в среду, 8 августа.

К теме Действующий нардеп Анатолий Гунько получил подозрение: его поймали на огромной взятке

Что сказал прокурор

Прокурор по делу Андрей Синюк заявил, что Следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство. Подозреваемый будет находиться под стражей 2 месяца. Суд также назначил залог в размере 30 миллионов гривен. По словам Синюка, Гунько может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В случае внесения залога, Гунька освободят из-под стражи и возложат на него определенные судом обязанности.

В таком случае он должен будет:

прибывать по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору, следственному судье, суду;

не покидать пределы Киевской области (кроме пребывания в Киеве) без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении лицами, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;

сдать паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в нее;

носить электронный браслет.

К слову, прокурор САП хотел, чтобы размер залога составил 50 миллионов гривен.

Синюк добавил, что сейчас также решается вопрос об избрании меры пресечения двум другим лицам, которых поймали вместе с Гунько во время получения взятки. Речь идет о его помощниках.

Что сказал Гунько

Подозреваемый не согласился с версией следствия и решением суда.

Вы слышали все доказательства, что я денег не брал. Размер залога и мера пресечения инвалиду первой группы, который должен быть на лекарствах постоянно, связываю с законопроектом, который я подал о незаконной деятельности ОПЗЖ,

– заявил нардеп на судебном заседании.

Он добавил, что его адвокаты будут подавать апелляцию.

Обратите внимание! Гунько также занимает должность председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

Что этому предшествовало