Суд избрал меру пресечения Анатолию Гунько. Это произошло в среду, 8 августа.
К теме Действующий нардеп Анатолий Гунько получил подозрение: его поймали на огромной взятке
Что сказал прокурор
Прокурор по делу Андрей Синюк заявил, что Следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство. Подозреваемый будет находиться под стражей 2 месяца. Суд также назначил залог в размере 30 миллионов гривен. По словам Синюка, Гунько может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В случае внесения залога, Гунька освободят из-под стражи и возложат на него определенные судом обязанности.
В таком случае он должен будет:
- прибывать по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору, следственному судье, суду;
- не покидать пределы Киевской области (кроме пребывания в Киеве) без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с определенными в определении лицами, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;
- сдать паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в нее;
- носить электронный браслет.
Синюк добавил, что сейчас также решается вопрос об избрании меры пресечения двум другим лицам, которых поймали вместе с Гунько во время получения взятки. Речь идет о его помощниках.
Что сказал Гунько
Подозреваемый не согласился с версией следствия и решением суда.
Вы слышали все доказательства, что я денег не брал. Размер залога и мера пресечения инвалиду первой группы, который должен быть на лекарствах постоянно, связываю с законопроектом, который я подал о незаконной деятельности ОПЗЖ,
– заявил нардеп на судебном заседании.
Он добавил, что его адвокаты будут подавать апелляцию.
Что этому предшествовало
- САП и НАБУ недавно объявили Гунько о подозрении. По версии следствия, нардеп и глава ВСК потребовал взятку за участок. Он предложил предпринимателю получить под обработку 1700 гектаров земли, которая была в сфере управления госпредприятий.
- Как заявили в НАБУ, Гунько хотел в общей сложности получить 221 000 долларов (из расчета 130 долларов за гектар земли). А 85 000 долларов должны были стать "авансом". Во время передачи этой суммы сотрудники НАБУ разоблачили Гунько и двух его помощников.