Ими поделился заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк. Он отметил, что народный избранник не просто "погорел" на взятке.

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Возглавлял ВСК по выявлению коррупции

По имеющимся данным, Анатолия Гунька не только поймали с поличным, когда он вместе с сообщниками планировал получить взятку в размере 85 тысяч долларов. Напомним, что за эту сумму он обещал:

передать предпринимателю в аренду государственные земли Национальной академии аграрных наук Украины;

решить определенные проблемы, которые могут возникнуть после этого.

Заметим, что зафиксированные разговоры свидетельствуют о намерениях политика поставить "своих людей". Кроме того, те же "свои люди" у него есть на отдельных предприятиях.

"То есть он (Гунько – 24 Канал), грубо говоря, использовал свои полномочия как главы ВСК для того, чтобы влиять на Национальную академию аграрных наук, влиять на назначение своих кадров, доверенных лиц на эти предприятия. И, соответственно, после того, как будут поставлены на предприятия свои люди, он может распоряжаться и решать, с кем предприятия будут подписывать договоры", – отметил Синюк.

Так сказать, вишенкой на торте является тот факт, что Гунько – глава временной следственной комиссии по выявлению коррупции в НААН.

Гунько – не член партии "Слуга народа"

На этом подчеркнула глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, он остается гражданином Украины и народным депутатом. Следовательно, он обязан отвечать перед законом. Она также выразила надежду, что Давид Арахамия совместно с фракцией примет решение о его немедленном исключении.

Елена Шуляк отметила, что война обнажила проблемы в политической жизни государства. Кроме того, она продемонстрировала, что "коррупции не может быть места нигде". Также отметила, что в этом контексте работа журналистов и правоохранителей колоссальна.

Наша политическая сила решительно лишается людей, которые нивелировали ценности украинского народа. Некоторые случаи публичны, некоторые происходят без внимания журналистов и общественности, однако процесс очищения непрерывный,

– подчеркнула она.

Она уже отдала поручение провести подробный аудит. Он будет касаться всех членов партии "Слуга народа" в каждом уголке Украины. Цель этой проверки – выявить всех, кто "хоть каким-то образом обесценил идеи партии, президента и украинского народа".

Елена Шуляк подчеркнула, что запрос на справедливость, а также очищение – всегда актуален. В партии продолжают сотрудничать с правоохранителями. Это делают, чтобы ряды освободили от недостойных людей. Это позволит дать эти места тем, кто готов в интересах Украины работать честно.