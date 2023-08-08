Начал свое обращение президент Украины с того, что во второй половине 8 августа завершилась спасательно-розыскная операция в Покровске. Глава государства отметил, что погибли 9 человек и еще 82 получили ранения.

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За жизнь мальчика борются медики

Президент отметил, что всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Среди пострадавших – двое мальчиков. За жизнь одного из них борются медики, ведь он находится в тяжелом состоянии.

Его зовут Никита. Всего 11 лет ребенку. Ученик 6 класса школы. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этой очередной русской подлости,

– подчеркнул президент.

Обращение Зеленского от 8 августа: смотрите видео

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